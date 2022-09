Un nuovo asfalto per la scuola ‘De Amicis’ di via Pelloux e sentieri per mountain bike ed e-bike a Monte Nero. Sono i due interventi per i quali la giunta di Bordighera ha di recente dato l’ok ai progetti esecutivi per un importo complessivo di oltre 100 mila euro.

La spesa prevista per il nuovo asfalto nel cortile di via Pelloux è di 80 mila euro, mentre per la realizzazione dei sentieri è stato preventivato un investimento di 27 mila euro.