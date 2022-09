Primo fine settimana di settembre in provincia di Imperia, ecco le nostre migliori proposte su cosa fare e dove andare

Nonostante sia la prima settimana di settembre e con un meteo non del tutto promettente sono ancora molti gli appuntamenti proposti in provincia di Imperia che variano da quelli enogastronomici, culturali, musicali e teatrali. Ecco i nostri suggerimenti per questo fine settimana.

Oggi ad esempio sono due le località che offrono del divertimento mangereccio: parliamo di Bordighera e Pornassio.



Sull'onda del successo degli anni scorsi la Confcommercio di Bordighera ha organizzato la 4ª edizione di ‘BeerInBo' - Festival di Birra e Cucina’ e questa sera si concluderà una tre giorni gastronomica allestita in un ‘salotto’ privilegiato come i Giardini Lowe di via Vittorio Veneto a Bordighera. Un appuntamento imperdibile per i cultori della buona cucina e del buon bere. La suggestiva ed invitante cornice dei Giardini Lòwe sarà la location ideale per accompagnare il pubblico in un vero e proprio percorso gastronomico e degustativo alla scoperta degli abbinamenti perfetti che verranno consigliati. Sarà proposto un ideale ‘itinerario del gusto’, attraverso un percorso costellato di specialità tipiche locali, pensato per valorizzare gli elementi fondamentali della cultura e della tradizione gastronomica del Ponente Ligure e della migliore tradizione brassicola italiana. Coinvolti nell'evento sono alcuni tra i migliori Birrifici e Beerfirm italiani. Per le proposte gastronomiche sono presenti i ristoratori del comprensorio. La ‘Colonna Sonora’ dell'evento sarà curata da Caligola Dj Set Aka Giorgio Costamagna con una serie di concerti di musica live. Previsto alle 19 di oggi, ‘Italian grape Ale’, un Incontro/Laboratorio del Gusto con Luca ‘Giacu’ Giaccone, curatore della ‘Guida alle Birre d'Italia’ di Slow Food Editore.

Passando nell’entroterra e più precisamente nell’incantevole location del Castello medioevale di Pornassio è in corso di svolgimento la 48°edizione della Festa dell’Uva e del vino Ormeasco di Pornassio. Oggi alle ore 16.00 è in programma il convegno sul vino Ormeasco organizzato dalla Confraternita dell’Ormeasco e dal Comune di Pornassio, in ricordo del senatore Gabriele Boscetto, con la partecipazione di Enzo Giorgi, coordinatore regionale dell’Associazione Nazionale ‘Città del vino’. A seguire una degustazione guidata dai sommeliers della Fisar delle varie tipologie di vino Ormeasco dei produttori locali. Dalle 19.00 apertura degli stand gastronomici, serata allietata dall’orchestra ‘Rita e gli Evergreen’ e dalle 23.00 dj set – after party.



A Diano Castello e Triora andranno in scena due eventi che riporteranno i partecipanti indietro nel tempo.

‘Un tuffo nella storia a due passi dal mare’ è infatti lo slogan che da anni caratterizza Diano Castello e che calza a fagiolo per l’appuntamento, ricchissimo di contenuti, in programma oggi quando andrà infatti in scena una nuova edizione di Castrum Diani, festa-rievocazione medievale che animerà le vie e le piazzette di uno dei Borghi più belli d’Italia. Dalle ore 18 alle 23.30 si susseguiranno spettacoli e combattimenti, esibizioni di sbandieratori, musici e trampolieri. Alle ore 20 partirà l’imperdibile corteo storico. Le location interessate sono piazza Clavesana, piazza Giudice, piazza De Foresta, piazza Matteotti e tutte le vie di collegamento, che creano un vero e proprio circuito ad anello.

Domani a Triora l’appuntamento è con ‘Harry Potter e le Streghe di Triora’ pensato per grandi e piccini appassionati della saga del maghetto più amato del mondo. Per l’occasione ci saranno Lezioni di magia con i Professori di Hogwarts per scoprire i 4 elementi della natura e i 4 colori della magia e soprattutto la straordinaria Caccia al Simbolo interattiva, un format sempre diverso per vivere la magia del luogo attraverso la saga di Harry Potter. . Alle 15.30 al via la Caccia al Simbolo missione ‘Harry Potter e le Streghe di Triora’ alla scoperta di uno dei borghi più belli d’Italia, della sua storia attraverso anagrammi, indovinelli, giochi, sfide, sorprese e molto altro. Per poter partecipare è fondamentale l’iscrizione attraverso un messaggio whatsapp al 3404910024 (la caccia è aperta a grandi e piccini, ma i minori devono essere accompagnati da un adulti, inoltre è necessario aprire un profilo Instagram per postare foto e video, prove che portano punteggio).

Per i più esigenti in tema di cultura da non perdere è Soleá’, il Festival della Cultura Mediterranea, con l’highlight ‘Ascese e orizzonti’ in programma oggi e domani: spettacoli teatrali, reading, incontri e altre iniziative in grado di attrarre target differenti di pubblico, turistico e non, e di offrire ai sanremesi una preziosa occasione di riscoperta della città.

Oggi si comincia alle 18.15, in Piazzetta dei Ferri, nel centro storico di Sanremo, con ‘Il cibo: un bene comune’, un incontro di assoluta attualità dedicato alla questione dello spreco. La sera di sabato, alle 21.15, l'esplorazione si sposta al Museo Civico e si fa spettacolo nella lecture show di Gabriele Vacis Meditazione sul cibo. Domani alle 18.15, negli spazi del Forte Santa Tecla, gli attori e musicisti Davide Lorino ed Elisabetta Mazzullo, in arte BetteDavis, daranno vita a Mille metri di vuoto, performance dedicata alla narrativa di Paolo Cognetti, e alla poesia di Antonia Pozzi, cantrice della vita e dei suoi tormenti che trovava rifugio e pace nella montagna. Alle 21.15, ancora al Forte, chiude la giornata e l'edizione 2022 di Soleá lo spettacolo ‘Mi abbatto e sono felice - Il monologo eco-sostenibile’, pièce dissacrante che riflette sull'impatto ambientale prodotto da ognuno di noi sul pianeta. A rendere lo spettacolo unico nel suo genere è il format del ‘Teatro a pedali’: una performance a impatto ambientale zero, che non utilizza l'energia elettrica in modo tradizionale ma si alimenta grazie alle pedalate in scena dell'attore. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.



Un altro appuntamento culturale dedicato alle luci e alle ombre delle grandi figure femminili e al giornalismo è quello in programma oggi e domani nel giardino di Irene Brin alle ore 18, in frazione Sasso di Bordighera. Oggi si terrà un incontro con la giornalista Donatella Alfonso di Repubblica e con Laura Amoretti, consigliere di Pari Opportunità della Regione, sul libro 'Destinazione Ravensbrück - L’orrore e la bellezza nel lager delle donne'. Domani l’ospite della rassegna sarà Irene Soave del Corriere della Sera sul libro 'Camilla, la Cederna e le altre' presentato dalla prof.ssa Lucinda Buja, con Francesca Rotta Gentile, docente di lettere all’Istituto Colombo di Sanremo e curatrice della rassegna voluta da Vincent Torre, nipote di Irene Brin e attuale proprietario dell’ incantevole giardino a Sasso (in caso di pioggia, gli incontri avverranno presso ex Chiesa Anglicana in via Vittorio Veneto a Bordighera).



Passando alla musica classica e moderna, questa sera ultimo appuntamento 2022 a Pian di Nave di Sanremo con la rassegna ‘UnoJazz&Blues’. Ad esibirsi il ‘Fabio Treves Blues Band’ & Paolo Bonfanti. Aprirà la serata la ‘Ramon Rossi Band’. Nella vicina Arma di Taggia va in scena, sempre questa sera in Piazza Tiziano Chierotti, un concerto della Tribute band della Disco Music ‘Disco Inferno’. Domani alle 18 a Bajardo, la Chiesetta di San Rocco ospiterà il ‘Salotto Bösendorfer’. Si tratta di un concerto pianistico con il M° Massimo Dal Prà, docente in conservatorio e direttore stabile dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera, in un programma di autori del Novecento tra classica e jazz, quali Gershwin, Coplan e Ravel.

Per quel che concerne gli spettacoli teatrali vi segnaliamo per oggi uno spettacolo di Danza Indiana della compagnia Natya Chandra ai Giardini Winter di Bordighera (ore 21). Una piece dal titolo ‘Tutu in Famija’ a cura della Compagnia Stabile Città di Sanremo andrà in scena (ore 21) in Piazza IV Novembre ad Ospedaletti. Alle 15 di domani a Lucinasco prende il via uno spettacolo itinerante per le vie e piazze del paese con le attrici Amanda Fagiani, Dalia Latterò e Monica Galli nell’ambito della rassegna ‘RespiriAMO Teatro - Storie di Terra, di Pietra e di Pane’.



