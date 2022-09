Sanremo: in auto 'centra' due ragazze sullo scooter in via Roma, traffico in tilt nel centro (Foto)

Incidente stradale, questa mattina intorno a mezzogiorno in via Roma a Sanremo, all’incrocio con via Carli. Secondo una prima ricostruzione sembra che due ragazze che viaggiavano in scooter, siano state ‘centrate’ da un’auto sulla quale viaggiava un uomo.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 e alcune ambulanze. Le due giovani sono state trattate prima sul posto e poi portate in ospedale al ‘Borea’ in codice giallo di media gravità.

Il traffico in direzione Genova è stato dirottato in via Nino Bixio per consentire i soccorsi e il rilevamento dell’incidente a cura della Polizia Municipale.