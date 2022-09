Sanremo: perdono pietrisco in via Val D'Olivio rischiando di far cadere gli scooter, intervento della Municipale (Foto)

Perdono terra e pietrisco lungo un tornante di via Valdolivi senza accorgersene e alcuni scootersiti rischiano di scivolarci sopra.

Fortunatamente non vi sono state cadute e i motociclisti hanno subito avvertito la Polizia Locale che ha prontamente inviato sul posto una pattuglia. Gli agenti, constatato il pericolo, hanno attivato il personale di Amaie Energia per rimuovere il materiale sparso sulla strada e la viabilità è stata nuovamente messa in sicurezza.

Gli agenti hanno agevolato l'operatore nelle operazioni di pulizia proteggendolo dal transito dei veicoli.