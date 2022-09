Bordighera: bilancio molto positivo per il mese di agosto, l'Assessore Rodà "Numeri da record e previsioni buone" (Video)

Bilancio molto positivo per Bordighera, quasi al termine dell’estate che conferma i numeri di luglio e che, per agosto può considerarsi da record, sia in proporzione ai due anni precedenti (molto condizionati dal Covid) ma soprattutto rispetto al 2019, ultima stagione prima della pandemia.

La conferma ci arriva dall’Assessore alle Manifestazioni e Commercio, Melina Rodà, che evidenzia come si possa ancora migliorare per il mese di settembre: “Un’estate assolutamente positiva – ha detto – con numeri importanti per tutti i settori del turismo. Quest’anno è stato ‘diverso’, con i villeggianti che oltre al mare vanno alla scoperta del territorio, tra escursioni, camminate, visite guidate e giri nell’entroterra. A conti fatti non saprei dare una percentuale di miglioramento rispetto agli anni scorsi, ma il nostro ufficio turismo ha riscontrato numeri notevoli, con richieste di informazioni per visite di luoghi e siti storici. Nel 2022 abbiamo iniziato a vedere il lavoro di promozione fatte in Italia e in Europa”.

Lei aveva parlato, in occasione di ‘Un mare di sapori’, di un aumento del 30% circa nel mese di luglio. Ad agosto forse è andata ancora meglio: “Abbiamo vissuto un mese clou della stagione di vero e proprio boom e lo dimostrano le prenotazioni negli alberghi, l’afflusso nei ristoranti senza dimenticare la crescita del centro storico. Io stessa, nel mio piccolo ‘B&B’ ho una occupazione completa fino a ottobre e ho una prenotazione addirittura dall’Australia”.

Sta finendo l’estate ma c’è anche un inizio di autunno interessante sul piano turistico: “Sicuramente – termina Melina Rodà – perché potremo avere un turismo ulteriormente diversi. Concludiamo comunque l’estate ma stiamo già lavorando al calendario invernale, che saprà offrire il meglio e siamo certi ci darà importanti riscontri”.