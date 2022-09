Sanremo: il Dottor Luigi Russo va in pensione, il saluto e il ringraziamento della collega Maddalena Rossi

Maddalena Rossi, medico dell’ospedale civile di Sanremo, ci ha scritto per salutare e ringraziare il dottor Luigi Russo che ieri ha terminato il suo servizio di medico ortopedico:

“Lo ha svolto per tanti anni con lodevole perizia, diligenza e amore e spero vivamente che egli ritorni a svolgere i turni di servizio in ospedale. La sua opera sarebbe molto utile per i pazienti ma soprattutto per i giovani colleghi i quali, sebbene siano molto abili, potrebbero comunque trarre molto vantaggio dal suo insegnamento”.