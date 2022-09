Situazione migranti nella città di confine, Lega: “A Ventimiglia è emergenza umanitaria”

“Alla barriera di Ventimiglia continuano ad arrivare ogni giorno decine di migranti sbarcati pochi giorni prima. Molti provano a passare il confine a piedi pericolosamente, per loro e per gli altri, sull’autostrada A10 mettendo a rischio anche la vita degli automobilisti in transito. Cercano addirittura di saltare all’interno dei cassoni dei mezzi pesanti in transito. Le forze dell’ordine sono costrette a fare gli straordinari per gestire una situazione ormai insostenibile. Una vera e propria emergenza umanitaria. Dal 25 settembre la Lega farà in modo che i decreti sicurezza cancellati dalla sinistra vengano ripristinati per difendere le nostre città e i nostri confini”.



Lo dicono in una nota i deputati della Lega Edoardo Rixi e Flavio Di Muro.