Sanremo: il sabato notte del Bay Club non si ferma, si balla tutto settembre e non solo

La stagione estiva è giunta al termine e il Bay Club ha salutato due dei suoi tre appuntamenti continuativi: 'Noxe' il venerdì notte più caldo della riviera ha terminato il percorso che ha riscosso grandissima richiesta e soddisfazione tra i residenti e turisti in cerca di una location unica dove poter trascorrere una serata tra divertimento e musica hip hop, reggaeton e RnB.

Anche 'That’s Amore', lo storico appuntamento della domenica, format caratterizzato da numerose 'isole del gusto' e dalle migliori hit anni ‘80, ‘90 e 2000 fino a culminare in una lunga notte di musica commerciale, si è apprestato a salutare i tre mesi estivi. Un’estate piena di eventi memorabili ha portato la discoteca sull’acqua ad aggiudicarsi il primo posto tra le migliori discoteche della Liguria, un grande successo per il locale sanremese che ha deciso di non fermarsi qui ma di proseguire con il sabato notte numero uno della provincia ancora per un po’.

Ogni sabato avrà luogo, l’ormai consolidato, 'Bay Music Saturday' dalle 23.30. Il format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Non è finita qui, il weekend del Bay Club non ha intenzione di spegnersi ma riserva ancora tante sorprese e appuntamenti ricchi di show, performer e allestimenti a tema unici ai quali sarà difficile rinunciare. Non saranno programmati solamente durante il sabato sera ma saranno sicuramente ideati per dar vita ad una festa colma di emozioni e divertimento. Sarà inoltre possibile prenotare un tavolo oppure optare per l’ingresso con un drink.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Bay Club | Corso Trento-Trieste 12 | 18038 Sanremo (IM)

+39 348 3984066

reservations@bayclubsanremo.it

www.bayclubsanremo.it