Acquetico: domenica 11 settembre una mattinata di degustazione con il Rotaract Imperia a scopo benefico

Domenica 11 settembre ad Acquetico, il Rotaract Club di Imperia in collaborazione con l'azienda 'Tenuta Maffone' e le Delegazioni Fisar di Imperia e Savona, organizza una passeggiata a scopo benefici tra i vigneti dell’azienda con degustazione guidata finale a cura dei sommelier Fisar Delegazione di Imperia e Savona e rinfresco.

Il ricavato verrà devoluto in beneficenza all'associazione 'Per noi domani', associazione a sostegno delle persone con gravi disabilità. L'associazione nasce per volontà di un gruppo di genitori e lo scopo principale è la realizzazione di una struttura residenziale che, sulla base di una programmazione personalizzata, possa garantire ai disabili una vita indipendente pur nella continuità con il loro nucleo familiare ed affettivo, in modo da costruire un 'Durante noi' positivo ed efficace e preparare un 'Dopo di noi' più sereno e il meno traumatico possibile.

L'appuntamento è per le 10.30 in via Case Sopra ad Acquetico per passare insieme una piacevole domenica mattina all’insegna della scoperta del territorio, dei suoi prodotti e di chi li produce il tutto per una giusta causa. Per info e prenotazioni tel. 3404928234.