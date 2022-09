Taggia: grosso ramo cade in piazza Cavour, scattano messa in sicurezza e accertamenti sulla pianta

Una frattura 'anomala', è quanto emerge da un primo sommario controllo sull'ippocastano centenario di piazza Cavour a Taggia . Nel primo pomeriggio, un grosso ramo si è staccato dall'albero atterrando violentemente su una panchina dove per fortuna non c'era seduto nessuno.

Nel frattempo il comune ha interpellato l'agronomo. Non solo la pianta non era 'attenzionata' ma esteriormente non mostrava segni di alcun tipo che lasciassero presagire cosa sarebbe successo. Il vicesindaco Espedito Longobardi ha partecipato ad un sopralluogo con il personale dell'ufficio lavori pubblici.