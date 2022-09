Sanremo: il Comune rifà il look alla piazza di Poggio con dieci alberi e nuova pavimentazione

Dopo via Nino Bixio e via Margotti l’amministrazione comunale mette mano anche alle frazioni iniziando da Poggio e dalla piazza di via Grossi Bianchi.

Negli ultimi giorni sono stati affidati i lavori utili a rifare il look dell’area utilizzata come parcheggio e come sede del mercato; le piastrelle sono dissestate dalle radici a tal punto da aver costretto qualche tempo fa il Comune a negare l’autorizzazione per la sistemazione dei banchi.

Il progetto prevede la rimozione dei pini rimasti e la messa a dimora di dieci nuovi alberi ‘bagolaro’ ad alto fusto oltre alla ricostruzione della pavimentazione ormai distrutta nel tempo. Il totale del lavoro ammonta a circa 60 mila euro con inizio dell’intervento previsto a settembre.

Con l’intervento di Poggio il piano lavori dell’amministrazione inizia a toccare anche le frazioni in attesa del maxi intervento sugli asfalti previsto in autunno quando la stagione estiva sarà conclusa.