Sanremo: al via la prossima settimana i lavori per il rifare il marciapiede e piantare nuovi alberi in via Nino Bixio

In chiusura d’estate l’amministrazione dà il via ai lavori tanto attesi per la sistemazione del marciapiede di via Nino Bixio, uno dei più malconci tra le vie del centro. Negli anni le radici degli alberi hanno sollevato la pavimentazione rendendo a dir poco pericoloso camminare in zona.

Gli uffici del Comune hanno affidato di recente i lavori alla ditta che si occuperà dell’intervento al via mercoledì prossimo e interesseranno il tratto dall’incrocio con via Roma sino a corso Mombello.



Il progetto prevede la sistemazione e la messa in sicurezza del marciapiede con la conservazione dei pini e il ripristino dell’intero filare con l’arrivo di tigli e jacaranda. Un lavoro condiviso tra gli uffici Lavori Pubblici e Verde Pubblico per restituire alla città un passaggio sicuro e un polmone verde in centro dopo gli abbattimenti necessari negli anni scorsi.