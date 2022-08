Sanremo: il piano asfalti inizierà da via Margotti, in arrivo anche sette nuovi alberi

L'asfalto disastrato in via Margotti

Sanremo si prepara per un maxi intervento sulle strade cittadine che necessitano da tempo un intervento. Sono tanti gli angoli della città nei quali si sente sempre parlare di asfalti colabrodo e ora l’amministrazione passa dalle parole ai fatti con un investimento da 2,5 milioni di euro.

I lavori prenderanno il via a settembre e la prima strada interessata sarà via Margotti, frequentatissima arteria (in zona ci sono una chiesa e una scuola) teatro spesso di incidenti per via di una sede stradale fortemente condizionata dalle radici dei pini, al limite dell’impercorribilità. I lavori del Comune si concentreranno sia sulla carreggiata che sul marciapiede partendo proprio dalla rimozione di tre pini e dalla successiva sistemazione di sette nuovi lecci in un intervento coordinato tra gli uffici Lavori Pubblici e Verde Pubblico.

In totale l’amministrazione investirà in via Margotti circa 80 mila euro per un intervento che aprirà il piano asfalti previsto in autunno e ridarà piena sicurezza sia alla strada che al marciapiede.