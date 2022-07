Sanremo: asfalti per 2,5 milioni di euro in città, più del doppio degli anni scorsi per risolvere molte criticità

Il Comune di Sanremo quest’anno non lascia ma ‘raddoppia’ gli asfalti in città. Nonostante i gravi problemi di bilancio (i cui equilibri verranno approvati nel prossimo Consiglio comunale), dettati anche dai rincari di questi ultimi mesi, l’Amministrazione Biancheri è riuscita a ‘trovare’ un milione in più per realizzare gli asfalti nella città dei fiori.

Si tratta di una spesa importante che, ovviamente non risolve tutte le criticità di Sanremo (dove forse oggi servirebbero 20 milioni), ma che aggiunti agli 800mila già previsti e ai 600mila che vengono svolti in queste settimane a opera di Italgas che deve ripristinare alcune strade, arrivano a quasi due milioni e mezzo di interventi sulle strade.

Per fare un raffronto con gli anni scorsi si tratta di un investimento di una volta e mezza superiore a quelli degli anni precedenti, che ammontavano a circa un milione di euro. Il Comune non ha ancora stilato un elenco di strade da asfalta. Saranno molte le strade importanti, ma anche quelle secondarie, che saranno asfaltate.

“Si tratta di una risposta importante – ha detto il Sindaco – in un quadro di bilancio difficilissimo con spese di corrente che sono aumentate di oltre due milioni per il rincaro delle bollette". Un intervento svolto grazie alla collaborazione dell’Assessore Rossano e del Dirigente del settore, Barillà, per il lavoro svolto e che ci permetterà di venire incontro alle molte richieste della cittadinanza. I lavori, che saranno seguiti dall’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, si svolgeranno tra settembre e l’autunno.