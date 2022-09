Maltempo e temporali in arrivo sulla Liguria: scatta l'allerta gialla ma solo per il Centro e per il Levante

Scatta l’allerta gialla per temporali ma non per la nostra provincia, visto che sul ponente permane una bassa probabilità di episodi forti, che potranno iniziare già dal pomeriggio.

I fenomeni più intensi, infatti, sono attesi a partire dalla tarda serata e prime ore della notte sul centro della regione, per proseguire nella mattinata successiva spostandosi gradualmente verso est. Il passaggio sarà accompagnato da numerosi fulmini e tuoni, con forti raffiche di vento e possibile grandine.

Nel dettaglio oggi sono previste condizioni di maltempo su tutte le zone con rovesci e temporali di intensità moderata o localmente forte sui rilievi nelle ore centrali. In serata e nella notte deciso aumento dell'instabilità con probabili fenomeni forti ma sul centro e sul Levante, quindi non sulla nostra provincia.

Domani, fino alle ore centrali possibili rovesci e temporali di forte intensità sempre sul centro levante. Si attenueranno in mattinata mentre nel pomeriggio sono attesi episodi residui di intensità generalmente moderata soprattutto nell'interno.

Giovedì lo scenario meteorologico rimane all'insegna dell'instabilità con possibili rovesci e temporali al più moderati.