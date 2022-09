Venerdì a Carpasio i festeggiamenti del Santo Patrono Antonino Martire

Venerdì alle 10.30 si svolgeranno a Carpasio i festeggiamenti del Santo Patrono Antonino Martire dopo due anni di stop dovuti all'emergenza covid.

Dopo oltre 60 anni la cerimonia non verrà celebrata da Mons. Rubino, ma da Don Angelo Moioli.

Al termine della liturgia è in programma la processione per le vie del borgo seguita dal corpo bandistico Santa Cecilia di Badalucco.

'Sant'Antunin' è una festa religiosa antica e per la ricorrenza molti carpasini che vivono lontano ritornano al paese per rivivere una giornata densa di spiritualità con le famiglie, una festa molto amata anche da tutti gli abitanti della Valle Argentina.