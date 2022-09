Sanremo: domani sera a Pian di Nave, serata per i giovanissimi con il rapper Drefgold

Domani sera a Pian di Nave, serata dedicata ai giovanissimi con protagonista il rapper Drefgold.

L’evento, ad ingresso gratuito, fa parte della rassegna “Unoenergy accende la tua estate” organizzata da Unoenergy in collaborazione con il Comune di Sanremo. L’inizio del concerto è previsto alle 21.30 e sarà aperto dal rapper Eames e dagli artisti locali BiggieTiz e Delta.

DrefGold (pseudonimo di Elia Specolizzi) è un rapper salentino ma bolognese d'adozione ed è considerato uno dei nomi più in vista della scena trap italiana. Inizia a scrivere i suoi brani da giovanissimo ispirandosi alla musica hip hop americana.

Il suo primo album come solista “Kanaglia” ha debuttato ai vertici della classifica e si è fatto conoscere ed apprezzare per il suo stile non convenzionale e il suo look ipercolorato. Dal 2018 ha iniziato a collaborare con Sfera Ebbasta al quale è legato da profonda amicizia.