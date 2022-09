Sanremo: a settembre torna il concorso 'Miss Villetta' giunto alla 75esima edizione

Da tempo il comitato organizzatore del concorso di bellezza più antico d’Italia, secondo solo a quello nazionale di Miss Italia, è al lavoro. Anche quest’anno il concorso torna in occasione dei festeggiamenti patronali il N.S della Villetta (frazione sulle alture di Sanremo), che si terrà venerdì 9 settembre nei locali del circolo ACLI adiacenti alla chiesa.

“Dopo 2 anni di fermo obbligatorio per covid - spiegano gli organizzatori -, finalmente, le ragazze si contenderanno la fascia di Miss Villetta 75° edizione nella suggestiva cornice sanremese che da anni mantiene un successo davvero straordinario.

La grande novità di questo evento saranno gli ospiti. Avremmo la scuola di ballo dei Maestri Andrea & Mariella Schiavone che faranno esibire i propri allievi in diversi stili di danza. Per i più piccoli ci sarà una Super Sorpresa. La nostra amica Ameli del canale youtube Ameli Tvit canterà sul palco della Villetta i suoi più grandi successi. E' un evento che ha fortemente voluto per poter regalare un'emozione speciale a tutti i suoi fans. La note dell'orchestra Fantasia accompagnerà la serata per le coreografie a cura di Alessia Pavone, le fotografie saranno affidate a Elisabetta Musante mentre il Make-up di Samantha e le professionali acconciature dell'unico e inimitabile Luca Style garantiranno la perfezione delle ragazze.

Quest'anno non ci sarà il vero pilastro del team, Agostino Orsino causa impegni lavorativi, ma verrà provvisoriamente sostituito dallo Showman Marco Di Giulio. La serata è sponsorizzata da Le Gioiellerie Currado ormai da tempo sponsor di questa manifestazione e da Asta del Mobile i quali metteranno in palio cospicui premi. Sarà presente l'Associazione Nuova Ucraina con uno stand dove sarà possibile acquistare le creazioni di Bks Basnya Konyk, tutto il ricavato andrà per le zone colpite dalla guerra.

Lorella Giusy e Fabio vi aspettano con piatti deliziosi, rostelle, carne alla brace e le mitiche frittole. Inutile dire che sarà un evento davvero unico!".



Per info e prenotazioni contattare Lorella 347 05 14 597 - 0184 50 32 08”.