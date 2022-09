Il Festival della Canzone Cristiana da Sanremo a Kiev e Mosca: la fede sfiderà le bombe di Putin

Il Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022, svoltosi nella città dei fiori nel marzo scorso, sarà in autunno in Ucraina e in Russia. 'Da Sanremo a Kiev, da Sanremo a Mosca con la forza delle fede': è questo lo slogan della missione musicale cristiana di Fabrizio Venturi.

"Desidero annunciare - dice il Direttore Artistico, Fabrizio Venturi - che si farà il Festival della Canzone Cristiana a Kiev nel mese di ottobre e a Mosca a novembre. Tante persone e tanti artisti, provenienti da tutte le parti del mondo, ci seguiranno sia in Ucraina, sia in Russia. Daremo vita ad una catena umana senza precedenti. Entreremo a Kiev con un Tir al cui interno vi è un palco predisposto di impianto audio e luci e di strumenti musicali. Chiederemo ai cittadini ucraini di cantare, di suonare, di sentirsi liberi".

"Porteremo le armi della fede e dell'amore di Dio - termina Venturi - e Putin, ne sono certo, si fermerà. Mentre in Italia i politici faranno a botte per accaparrarsi il potere e i soldi, noi, con coraggio ed accompagnati dalla fede in Dio, entreremo prima in Ucraina, a Kiev, e, successivamente, a Mosca, per chiedere a Putin di fermare la guerra e lo faremo cantando Dio, lo faremo con il nostro Festival della Canzone Cristiana. Organizzeremo un evento paragonabile al concerto di Woodstock 1969. Anzi, saremo la Woodstock della musica cristiana. Sotto le bombe a cantare la lode a Dio.

Molti cantanti saliranno sul palco della manifestazione inneggiando alla pace, con voce alta e fede profonda, a tal punto da catturare il cuore anche di Putin, il quale sentendosi amato aprirà il suo cuore e, finalmente, interpellerà la propria coscienza.