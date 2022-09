Sanremo: auto si ribalta sull'autostrada, lievi ferie per gli occupanti e intervento dei Vigili del Fuoco

Incidente stradale, poco dopo la mezzanotte sull’Autostrada dei Fiori all’altezza del campo golf a Sanremo, in direzione Francia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, insieme al personale medico del 118 e a un’ambulanza. Un’auto si è ribaltata per cause ancora in via d’accertamento, senza coinvolgere altri mezzi.

Gli occupanti del mezzo sono usciti da soli dall’auto e i pompieri l’hanno messa in sicurezza. I feriti, non gravi, sono stati portati in ospedale. Il traffico, scarso a quell’ora, non ha subito gravi rallentamenti.