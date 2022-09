Ventimiglia: domani al Bocciodromo di Roverino Sandro Pertini il Memorial Franco Paganelli

Domani, domenica 28 Agosto 2022, va in scena il terzo Memorial "Franco Paganelli" collegato al trofeo San Secondo 2022, gara di bocce agonistica organizzata dalla Bocciofila Roverino e dall'Associazione culturale Franco Paganelli la competizione intitolata alla è memoria dello storico Presidente della Bocciofila Roverino.

La manifestazione limitata a 16 formazioni vedrà in campo i più forti giocatori della riviera di ponente.



Soddisfazioni da parte degli organizzatori in quanto la manifestazione riscuote sempre grande successo e si sta attestando come una classicissima del calendario estivo per la Federazione Italiana Bocce.