Sanremo: al via nella Pigna la terza giornata di 'Scambi Festival 2022' (foto)

Al via oggi i laboratori di Scambi festival 2022, manifestazione in corso di svolgimento nella Pigna di Sanremo.



"La giornata è iniziata alle 9 presso l’osteria La Ciotola, che ha ospitato il circolo di lettura 'Squilibristi'. Dopo una serie di letture che hanno attraversato esperienze personali, racconti di altri mondi e tematiche importanti, è iniziato il vero cuore di Scambi: il programma dei labs. Nel programma di oggi spicca Nodi di Jennifer Guerra, Esperimenti Squilibrati guidati dall’ingegnere del CERN di Ginevra Claudio Bortolin e Kleckso Art di Vittorio Toesca. Vari e diversi i compiti dello staff: interviste, montaggio, sistemazione del materiale, cucina, accoglienza, coordinamento, ecc. La serata riserva molte sorprese: Piazza Santa Brigida si prepara a risuonare dei bits della musica di Kenobit, musicista speciale che suona il game boy. A domani la nuova turnata di esperienze paneuretiche, appuntamento alle 8.45 per leggere e ascoltare poesie davanti ad un the o un caffè caldo".



L'intero programma a questo link