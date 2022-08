Pasta Fresca Morena a Genova e a Sanremo alle selezioni di Miss Italia Liguria 2022

“Sono orgoglioso di aver partecipato a queste due manifestazioni in rappresentanza di CNA e come titolare di Pasta Fresca Morena, sponsor degli eventi”. A dirlo è il Cav. Ramon Bruno che ringrazia tutta l'organizzazione di Miss Italia Liguria: “È stato un onore per me per aver fatto parte della giuria di Miss Italia Liguria assieme agli altri ospiti del panorama istituzionale. Le serate si sono svolte al Lido di Genova e all'Hotel Mediterranee di Sanremo.

“La partecipazione durante queste manifestazioni, ci lega fortemente al territorio - racconta Ramon Bruno -, sia come associazione che come azienda. Sono occasioni di grande livello per le quali crediamo sia fondamentale avere una presenza attiva. Abbiamo avuto inoltre, il piacere di fare assaggiare il nostro prodotto durante le due serate”.



“La buona cucina - conclude Ramon - si sposa con la bellezza in qualsiasi circostanza e in questo caso il nostro made in Italy risulta essere il connubio perfetto. Sono oltre 50 anni che la nostra azienda vive le realtà del territorio e in occasione del concorso di bellezza più famoso d'Italia, senz'altro non potevamo mancare; infatti per le due serate sono stati preparati due piatti speciali: Tortelloni agli agrumi conditi con salsa di crostacei al Lido di Genova e Ravioli al branda conditi con burro e salvia o al pesto all'Hotel Mediterranee a Sanremo. Un ringraziamento particolare va a Davide Agnello, Direttore Commerciale Hoas Group per Miss Italia Nord Ovest”.