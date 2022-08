Sanremo: strada Borgo Tinasso sempre più nel caos, un lettore "Parcheggio selvaggio e nessuno se ne occupa"

Un nostro lettore, Andrea, ci ha scritto per raccontare una storia di degrado e pericolo già noto ma al quale sembra che l’amministrazione comunale non voglia porre rimedio:

“Mi riferisco ai parcheggi selvaggi in strada Borgo Tinasso, una situazione che va avanti da troppo tempo e non solo nel periodo estivo ma da diversi anni e che, pertanto, dovrebbe essere risolta immediatamente. Credo che l’Amministrazione abbia avallato le dichiarazioni, a mio parere sconcertanti, di un consigliere comunale che invitava ad avere sensibilità e quindi non multare i veicoli parcheggiati in mezzo ad una strada. Non voglio entrare nel merito delle dichiarazioni del consigliere che giustificano e approvano condotte contro la legge, bensì vorrei che un grave problema di circolazione fosse risolto. Allego alcune foto scattate oggi e nei giorni scorsi nel luogo incriminato, dove la situazione è sempre più pericolosa e indecorosa e mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini che non possono fruire in maniera corretta della strada, per colpa delle auto parcheggiate selvaggiamente sulla corsia destinata alla circolazione monte-mare. In quest'ultima si creano ingorghi e incroci pericolosi in quanto i residenti devono fare difficili e pericolose manovre in retromarcia sia in strada borgo Tinasso che in via Galilei mettendo a rischio anche gli altri veicoli in transito. Senza dimenticare che tutta la via è preda del parcheggio selvaggio”.

Effettivamente la situazione è ulteriormente critica quando una corriera dell’Rt deve percorrere il tratto di via che sembra essere fuori delle norme del codice della strada anche grazie a chi giustifica ed approva. “Non oso immaginare – prosegue Andrea – il disastro che potrebbe succedere se un’ambulanza in emergenza dovesse trovarsi nella giungla di veicoli in manovra pericolosa causata dalle macchine parcheggiate in modo sconsiderato e del tutto fuori legge. Non voglio creare polemiche da tastiera, ma solo che la strada che percorro giornalmente fosse libera come la legge stabilisce (per fare un paragone è come se in via Roma ci fossero perennemente macchine parcheggiate su una delle corsie di marcia). Strada borgo Tinasso fa parte del comune di Sanremo e mi aspetto lo stesso trattamento di attenzione e di sicurezza come se fosse una qualunque altra via della città”.