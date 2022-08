Sanremo: Casa Serena e Anac, Gandolfi (Lega) spara a zero sul Comune "Pratica gestita in modo disastroso, è come il Titanic"

“La pratica è stata gestita dal Comune in modo disastroso la si può paragonare all’affondamento del Titanic”.

E’ il commento di Michele Gandolfi, coordinatore della Lega a Sanremo in merito alle ultime notizie su Casa Serena, la Rsa di Poggio e l’intervento dell’ANAC sull’assegnazione. Per il Comune non ci sarebbero problemi ma il partito del carroccio la pensa diversamente.

In più di un consiglio comunale, per mezzo del Capogruppo Daniele Ventimiglia la Lega ha chiesto chiarimenti su detta delibera. “…visti gli atti si è potuto appurare già tempo addietro che non vi era contezza di situazioni analoghe - afferma Gandolfi che aggiunge - A quanto pare, la formula adottata ossia il “Rent to Buy” non rientra tra i contratti soggetti all’applicazione del codice appalti violando di fatto con detta procedura, l’effettuazione di un normale procedimento aperto il quale escluderebbe una competitività fra i concorrenti. Inoltre, apprendiamo che la documentazione allegata è carente di documenti rilevanti che avrebbero messo il Comune di Sanremo in condizione di valutare più approfonditamente, nonché di avere maggiori garanzie dell’offerta nella sua completezza”.

Prosegue il rappresentante cittadino della Lega: “Abbiamo avvertito che la procedura non trovava riscontri né in altri Comuni come tipologia, né come procedura di “pseudo vendita” a rate. Per tutti questi motivi e per tutelare un bene pubblico la pratica non è mai stata votata favorevolmente dalla Lega anzi, in alcuni casi i Consiglieri per protesta non hanno nemmeno partecipato alle votazioni in aula”.

“Ora, su questo bene di proprietà dei Cittadini Sanremesi, che comunque aveva una Sua personalità ed utilità ci troviamo ancora una volta esposti a situazioni paradossali ove, ad oggi, non sappiamo quali risvolti avrà se non ulteriori problematiche che si sommano alle precedenti. Siamo pertanto determinati a chiedere con estrema urgenza quali saranno i risvolti per la nostra Città, se tutto ciò ha nomi e cognomi responsabili di questa situazione”.