CNA incontra i candidati alle elezioni, il primo è Gianni Berrino "Turismo aiutato con infrastrutture per una Liguria più accessibile"

Le sfide future per l'artigianato e la piccola media impresa, CNA chiede risposte ai candidati della provincia di Imperia alle prossime elezioni politiche. Il primo ospite di questi incontri è stato Gianni Berrino, candidato nel collegio uninominale al Senato, per Fratelli d'Italia.

L'incontro si è svolto nella sede dell'ente in via Asquasciati a Sanremo, dove l'esponente del partito di Giorgia Meloni ha incontrato il segretario provinciale di CNA Luciano Vazzano, il vicepresidente provinciale Luca Falco e Olmo Romeo, presidente CNA Turismo e Commercio territoriale e CNA Liguria. Proprio quest'ultimo ha consegnato a Berrino il documento con i 10 punti sul comparto turismo che saranno proposti a tutti i candidati. LE INTERVISTE A LUCA FALCO, OLMO ROMEO E GIANNI BERRINO





Per quanto riguarda l'economia dell'artigiano e delle piccole imprese, Falco ha chiesto:"E' giusto portare le nostre istanze alla politica. Noi siamo imprese viviamo di concretezza e chiediamo concretezza. In questo momento stiamo affrontando la crisi dei costi energetici, la pressione fiscale. Abbiamo bisogno di politica che abbiano visione e credano nella crescita delle imprese e del lavoro. Oggi non c'è più la contrapposizione destra-sinistra, impresa-dipendente. Una impresa cresce quando ha dipendenti che guadagnano il giusto e sono felici di lavorare. Siamo preoccupati, servono regole chiare e rimangono. L'esempio è il Bonus 110% con regole che cambiavano ogni 15 giorni. Oggi abbiamo imprese sul territorio che rischiano di fallire per aver lavorato e creduto nello stato ed è una cosa vergognosa e non si deve più ripetere".

Il comparto turismo è trainante nella provincia di Imperia così come nel resto della Liguria: "Le aspettative delle aziende come dei cittadini sono importanti. Noi partiremo dai 10 punti indicati dalla segreteria nazionale che riassumono i desiderata delle aziende artigiane che rappresentiamo per poi estenderlo e ampliarlo, ad esempio, all'assessore Berrino che auspichiamo possa diventare uno dei referenti della nostra provincia nel rinnovo della Legislatura per il Senato. - afferma Olmo Romeo - Il turismo è una delle motrici quindi quale interlocutore migliore se non Berrino, già assessore regionale con questa delega". "Bisogna comprendere come trovare la soluzione a problematiche note per le aziende del territorio, come il caro bollette o poter competere con la carenza di personale o altre iniziative che rendono difficile per tutti i nostri associati affrontare quotidianamente le spese dell'anno ma anche gli investimenti per il futuro. Per i prossimi 5 anni saremo grandi controlli e porteremo le istanze non solo del territorio ma di tutte le aziende che vorranno rappresentarsi sotto l'insegna CNA" - ha aggiunto.