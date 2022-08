Bordighera: domenica la presentazione del libro “Baby rosa gang” di Paola Della Mariga

Domenica alle 21 nella suggestiva cornice di Villa Etelinda a Bordighera la scrittrice piacentina Paola Della Mariga presenterà il suo romanzo, “Baby rosa gang”, edito dalla casa editrice Scatole Parlanti. A dialogare con l’autrice, Corrado Ramella della Libreria “Amico Libro” insieme a Doriana Valesini la quale darà voce ad alcune pagine del romanzo in cui viene narrata la storia di un quattro ragazzine che per difendersi dal degrado dell’hinterland milanese in cui sono costrette a vivere decidono di passare al contrattacco.

Il libro, uscito alla fine del 2021, è purtroppo di estrema attualità dati i continui episodi di cronaca nera che vedono gruppi di adolescenti (ragazzine, in misura sempre maggiore) riprodurre alcune dinamiche tipiche della criminalità organizzata. Ciò accade soprattutto nei “paesi dormitorio” e nel degrado delle periferie delle metropoli anche se il fenomeno negli ultimi mesi si sta allargando sino ad arrivare a interessare realtà apparentemente molto tranquille: gli ultimi casi sono accaduti a Rimini e Riccione, qualche mese prima a Verona, Treviglio, Perugia, Prato, Piacenza, Sestri Ponente…

“Baby rosa gang” è un libro sul disagio che la bruttura ed il degrado di certi luoghi e la pesantezza di alcune situazioni possono produrre: le quattro protagoniste rivelano il loro disadattamento e in alcuni momenti, con i loro comportamenti scomposti e censurabili, arrivano alla devianza. E’ anche la storia di un’amicizia, nonostante tutto. Le ragazze hanno bisogno di appartenenza e nella loro “gang”, quando si ritrovano sulla panchina sgangherata, si sentono in qualche modo al sicuro, pur nel degrado in cui sono consapevolmente confinate. Ad un certo punto un fatto altamente drammatico provoca uno scossone nel quartetto e dà, forse, la possibilità a qualcuna di loro di aprire gli occhi e di maturare.

Il libro è un ibrido tra indagine e racconto, come accade nel “giornalismo narrativo”. Alterna capitoli narrativi con altri descrittivi e riflessivi, fatti apposta per contestualizzare le vicende raccontate e allargare lo sguardo, in un continuo gioco di messa a fuoco. “Non c’è nulla di autobiografico – dice Paola della Mariga – ma i miei personaggi escono dalle mie emozioni, dalle nevrosi e dalle mie angosce. Purtroppo, per le tematiche trattate, mi ha aiutato la cronaca”.

L’autrice, giornalista pubblicista dal 1987, dopo aver lavorato come responsabile delle pagine degli spettacoli del quotidiano “Corriere Padano di Lodi” e collaborato con diverse altre testate, dal 1994 è insegnante di scuola primaria. Nel 2015 ha ideato e curato con l’artista italo francese Joe Colosimo, la mostra “Minou, il filo amico” (contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle diversità di genere) presso la galleria Biffi Arte di Piacenza. Nel 2014 ha pubblicato per la casa editrice L.I.R. il suo primo romanzo, “Nature vive”. “Baby rosa gang” è il suo secondo romanzo. Con Bordighera ha un forte legame poiché trascorre le proprie estati presso la cittadina ligure da più di vent’anni.

Merita sicuramente una nota particolare la location che ospiterà la presentazione: Villa Etelinda. Costruita a Bordighera nel 1873 dall’architetto Charles Garnier, fu acquistata ed abitata dalla regina Margherita di Savoia prima che la sovrana facesse costruire poco lontano una nuova e più vasta abitazione, Villa Margherita, sua residenza ufficiale durante la stagione invernale.