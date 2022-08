E’ morto oggi nell’isola di Carloforte, dove ha vissuto per tanti anni in Sardegna, Rocco Antonio Rivano, pare di Pier Franco, comandante della stazione dei Carabinieri di Ospedaletti.

Vigile Urbano per tanti anni proprio nell’isola dove si parla il dialetto genovese, pur essendo in Sardegna, era andato in pensione nel ’98. Domani verranno celebrati i funerali.

A Pier Franco Rivano e la sua famiglia le più sincere condoglianze dalla redazione di Sanremo News.