Vacanze a Sanremo per l’ex colonna del Milan e attuale sindaco di Tblisi Kakha Kaladze, ieri sera la cena con Alberto Biancheri

Vacanze a Sanremo per Kakha Kaladze, ex difensore del Milan e del Genoa, attualmente sindaco di Tblisi ed ex Ministro dell'Energia e delle Risorse Naturali e secondo vicepremier della Georgia.



Kaladze, in veste di primo cittadino, ha incontrato ieri sera all’hotel Royal il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri per una cena informale che ha permesso ai due colleghi di confrontarsi su sport, turismo e politica.

L’incontro ha posto le basi anche per futuri appuntamenti istituzionali che potrebbero rinsaldare i rapporti tra le due città e i due Paesi.

Il sindaco Biancheri ha postato questo pomeriggio la foto sul proprio account Instagram scrivendo: “Cena con Kakha Kaladze, ex vice premier della Georgia e sindaco di Tblisi, per parlare di amministrazione, turismo e sport”.



Kakha Kaladze, classe 1978, è stata una delle colonne del calcio est europeo, vincitore di due Champions League con il Milan, unico calciatore dell’ex Unione Sovietica a riuscirci.

Ha iniziato la sua carriera nel 1993 con la maglia della Dinamo Tblisi, per poi passare alla Dinamo Kiev prima di approdare in Italia al Milan. Ha chiuso la carriera nel 2012 tra le fila del Genoa. Tra il 1996 e il 2011 ha vestito per 83 volte la maglia della nazionale georgiana.



Svestiti gli scarpini, Kaladze ha intrapreso la carriera politica aderendo al partito ‘Sogno Georgiano’; dopo la vittoria alle elezioni politiche del 2012 è stato eletto deputato ed è stato nominato Ministro dell’Energia e delle Risorse Naturali, incarico poi confermato nel 2012 quando il governo Ivanishvili ha ottenuto la fiducia dal parlamento. Il 12 luglio del 2017 si è dimesso per candidarsi a sindaco di Tblisi venendo eletto alle consultazioni del 22 ottobre con il 51% dei voti.