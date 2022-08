Elezioni politiche: partita ufficialmente a Sanremo la campagna elettorale di Fratelli d’Italia (foto)

«Ieri, assieme ai leader regionali e agli esponenti locali del partito - spiega Antonino Consiglio, portavoce di Fratelli d’Italia Sanremo - abbiamo dato avvio in maniera ufficiale alla campagna elettorale per le prossime elezioni politiche. Al gazebo, allestito in Via Matteotti, erano presenti il coordinatore regionale Matteo Rosso, l’Assessore regionale Gianni Berrino, la consigliera regionale Veronica Russo, il Consigliere comunale di Sanremo Luca Lombardi oltre a dirigenti locali e regionali e a numerosi simpatizzanti. Grande è stata l’affluenza di persone che sempre più dimostrano interesse per la nostra Presidente Giorgia Meloni e per il nostro partito, di cui apprezzano i principi di libertà, giustizia, sovranità popolare ma ancor più il senso di coerenza e serietà con cui questi ideali e valori vengono portati avanti. E anche ieri molte persone si sono avvicinate al nostro gazebo non solo per darci un sostegno a parole, ma soprattutto per darci un sostegno concreto chiedendo di iscriversi a Fratelli d’Italia.

«Voglio ringraziare, in particolare, – continua Consiglio – il nostro coordinatore regionale Matteo Rosso che a livello regionale sta svolgendo un ottimo lavoro di dialogo e mediazione, tenendo compatto e unito il nostro partito, l’assessore regionale Gianni Berrino, sempre presente sul nostro territorio e sempre pronto ad ascoltare problematiche e disagi dei cittadini, e la consigliera Veronica Russo. E tutti con un unico obiettivo: portare avanti quello che è il nostro concetto di politica, la politica del fare e non del dire».

«Come dice lo slogan di questa campagna elettorale, noi siamo pronti – conclude Graziano Pedante, vice portavoce di Fratelli d’Italia –. Siamo pronti a governare l’Italia e a risollevarla dalla crisi economica, sociale e politica in cui si trova da troppi anni. E credo che in tanti lo abbiano capito e per questo ci abbiano dato, e continuano a darci, la loro fiducia. E anche a livello locale si ha questa percezione: vediamo che sempre più gente vuole essere parte attiva del partito, e anche ieri, come già altre volte, abbiamo riscontrato questa voglia di partecipare nelle tante persone, non solo dirigenti ma anche simpatizzanti, che hanno dato una mano ad allestire il gazebo e che per questo vogliamo ringraziare».