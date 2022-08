Ventimiglia: domani sera, esibizione dell’organista Andrea Verrando alla Cattedrale di Santa Maria Assunta

Domani sera la Cattedrale di Santa Maria Assunta di Ventimiglia ospiterà l’esibizione dell’organista Andrea Verrando, organista titolare della Chiesa Cattedrale di Ventimiglia. Il concerto si colloca nell’ambito del XX Festival Organistico Internazionale “La Route Royale des Orgues”, rassegna itinerante che ripercorre l’antica via reale del sale che partendo da Ventimiglia giunge a Torino. Sarà quindi possibile ascoltare l’organo “Fratelli Carrara” (2008) in un ampio repertorio concepito espressamente per esaltarne le caratteristiche timbriche.