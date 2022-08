Ventimiglia: edilizia residenziale pubblica in via Gallardi, Cerri "Valorizzazione estetica per il quartiere"

Cinque milioni di investimento per un intervento importante di riqualificazione negli immobili di edilizia residenziale pubblica in via Gallardi a Ventimiglia. Un miglioramento e un efficientamento che riguarderà 59 alloggi e verrà completato entro la fine del 2023.



“Un grazie particolare all'assessore Marco Scajola e alla giunta guidata dal presidente Giovanni Toti – sottolinea Chiara Cerri, consigliere regionale di Liguria al Centro Toti presidente - Oltre all'aspetto funzionale per le abitazioni e al miglioramento dal punto di vista energetico, per il quartiere sarà un importante momento di valorizzazione anche dal punto di vista estetico. L'edilizia residenziale pubblica non dovrà più essere associata a immagini di degrado”.