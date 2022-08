Arriva 'Le MusE': il 1° festival itinerante di letteratura, musica e arte al femminile nella Riviera dei Fiori

Le MusE - il primo festival Itinerante di Letteratura, Musica e Arte al Femminile nella Riviera dei Fiori Avete presente le Muse, le divinità greche dedite alle arti? Bene, quest’estate la Riviera dei Fiori ospita dal 20 agosto al 4 settembre Le MusE, il primo Festival Itinerante di Letteratura, Musica e Arte al Femminile. L’idea L’idea del Festival che è quella di sostenere e divulgare la creatività femminile come valore e patrimonio attraverso le diverse forme espressive dell'arte. Il festival intende il concetto di femminile come modo di essere e di sentire la vita e quindi come possibilità di arricchimento per la società tutta. Si propone di sostenere e divulgare una ricchezza che, per l’asimmetria che persiste fra i generi, non sempre trova lo spazio ad essa dovuto. Il festival rivolge la sua attenzione a opere di scrittrici emergenti accompagnate da madrine, ossia da nomi noti nel mondo della letteratura, ed è itinerante, coinvolge cioè diversi comuni della Riviera dei Fiori.

Si inizia il 20 agosto, alle ore 18, con l’inaugurazione della mostra collettiva CreAzione Donna, a cura dell’artista Judit Török, a Villa Biener (Cipressa). Si prosegue il l 21 agosto, alle ore 18, a Sanremo (Anfiteatro di San Costanzo). L’evento include un dibattito sulla letteratura al femminile moderato da Alice Spagnolo a cui partecipano Rosella Postorino, Antonella Squillace, Moka (Monica Zanon) e Emma Fenu. Seguono presentazioni-flash di libri e il concerto della cantante jazz Vanessa Tagliabue-Yorke che sarà accompagnata dal chitarrista Enrico Terragnoli. Il 28 agosto, alle ore 18 si continua a Ventimiglia (Forte dell’Annunziata, sala Emilio Azzaretti) con una discussione sulla violenza di genere, moderata da Lilia de Apollonia, a cui partecipano Virginia Ciaravolo, Paola Maccario, Raffaella Ranise, Loriana Lucciarini e Rosaria Carfagno.

Alle presentazioni dei libri segue nel cortile esterno del Forte il concerto delle cantautrici Sala Velardo e Sue. Il terzo e ultimo evento ha luogo a Villa Biener (Cipressa),alle ore 18 con un dibattito sugli stereotipi di genere, moderato da Viviana Emilia Spada, a cui partecipano Anarkikka (Stefania Spanò), Marzia Taruffi, Silvana Meloni, Federica Amadori e Monica Mariani. Dopo le consuete presentazioni di libri, il festival si concluderà in piazza Martini a Cipressa con il concerto della cantautrice Chiara Ragnini. Ingresso libero.

Direzione artistica: Ersilia Ferrante, Daniela Mencarelli Hofmann, Judit Török. Organizzazione: associazioni culturali Farneparte e Villa Biener, con la collaborazione del Club per l’UNESCO di Sanremo.

Con il patrocinio di: Regione Liguria, Comune di Sanremo, Comune di Ventimiglia, Comune di Cipressa, le Coop., ristorante Buona Vita.

Contatti: Daniela Mencarelli Hofmann, mencarellihofmann@gmail.com, tel.: 329 77 60 760; Ersilia Ferrante, ersilialauraf@gmail.com tel.: 339 271 19 56