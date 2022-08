Maurizio Lastrico conquista Arma di Taggia: ai mugugni replica l'assessore Dumarte "2mila persone in piazza, personaggio famoso che garantisce un ritorno per il territorio"

Nonostante i numeri da capogiro su Arma di Taggia non sono mancate le polemiche per lo spettacolo di Maurizio Lastrico. Il comico ligure si conferma l'evento di punta dell'estate di Taggia, con 2mila persone (fonte organizzazione ndr) presenti in piazza Tiziano Chierotti per uno show di 2 ore fatto di pura istrionica verve teatrale, battute, monologhi, sana autoironia sui liguri e l'essere maestri del mugugno.

Proprio il mugugno non poteva mancare in mezzo ad un pubblico così numeroso. Così c'è stata anche qualche critica non sullo spettacolo ma sull'organizzazione, quindi il Comune. Il problema? Pochi posti a sedere e gente che ha tenuto la sedia per altre persone arrivate dopo, difficoltà a sentire le parole di Lastrico in alcuni punti e in generale la richiesta di uno spazio diverso, capace di accogliere comodamente tutti i presenti. A fronte del fatto che era facilmente immaginabile che l'artista genovese avrebbe attirato l'attenzione di persone provenienti da tutta la provincia di Imperia.

"Ogni volta c'è sempre qualcuno che dice che si poteva fare meglio. Sono sei mesi che io e l'ufficio turismo ci stiamo occupando di questa serata e non ci possiamo fermare al commento di sette persone. Se facessi così avrei finito di lavorare" - replica l'assessore al turismo Barbara Dumarte.

"Pochi post di polemica sui social a fronte di tantissimi commenti entusiasti e positivi... - rincara - basta vedere la pagina Facebook dell'Ufficio Turismo che è stata 'invasa' in poche ore da complimenti per la riuscita e il tipo di spettacolo proposto. Quando organizzi una serata del genere, due ore d'evento, a ingresso libero, a Ferragosto, con un personaggio famoso, è normale che non si possa accontentare tutti. A chi critica posso dire che alle 19, mi sono occupata personalmente di mettere le 350 sedie per la serata e ho fortemente voluto un ledwall per chi sarebbe stato lontano dal palco e uno spazio riservato davanti per le persone portatrici di handicap o con difficoltà di deambulazione, proprio perchè consapevole dei numeri di pubblico a cui andavamo incontro".

"Abbiamo fatto il meglio che potevamo grazie anche alla piena collaborazione dei locali della piazza che non hanno messo musica durante lo spettacolo proprio per evitare interferenze sull'ascolto. - sottolinea - Certo, abbiamo lasciato a ognuno la libertà di gestirsi, chi prima è arrivato ha trovato un posto a sedere, poi c'è chi è rimasto in piedi, chi era seduto nei dehor dei locali e chi sulla spiaggia. Per noi è stato un successo".

Piazza Tiziano Chierotti è stata una scelta voluta, c'erano alternative? "Un luogo alternativo te lo puoi sempre inventare ma il nostro obiettivo era portare gente in paese dove ci sono le attività di commercio e non spostarle in luoghi decentrati. Lo stesso Lastrico mi ha confidato di esser rimasto affascinato dalla location così suggestiva, una piazza che si apre sul mare e lo accoglie. Rifarei questa scelta altre mille volte" - afferma l'assessore Dumarte.

E' soddisfatta per aver puntato così tanto su Lastrico? "Si è rivelato un artista di altissimo livello e soprattutto una persone semplice e disponibile. Al pomeriggio si è intrattenuto a lungo con le numerose persone che l'hanno riconosciuto mentre si preparava e al termine dello spettacolo è rimasto oltre 40 minuti per stare con i fan che gli chiedevano una foto o gli facevano domande. - spiega l'assessore - Stiamo parlando comunque di un personaggio famoso, grazie al teatro ma alla visibilità della fiction Rai, Don Matteo, senza dimenticare l'esibizione durante l'ultimo Festival di Sanremo con Maria Chiara Giannetta, uno dei momenti più apprezzati dell'intera kermesse".