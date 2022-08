Tutti gli appuntamenti e le manifestazioni del giorno di Ferragosto: come divertirsi in provincia di Imperia

Nel giorno di Ferragosto moltissime le proposte in tutta la provincia con le manifestazioni più importanti.

‘La musica che racconta’ è il titolo del concerto del gruppo musicale Re Beat in programma al Belvedere Resentello di Ventimiglia. Un viaggio musicale dagli anni ‘70 al 2000 con le più belle hit di tutti i tempi viene proposto sul Lungomare di Bordighera. L'Associazione Orchestra Sinfonica Bordighera presenta un concerto con il duo Parodi (flauto) e Martini (fisarmonica-pianoforte) in Piazza Santissima Trinità a Taggia. In Piazza IV Novembre ad Ospedaletti l’appuntamento è con ‘Lost in Blues Band’ e ‘Thunderbirds’. La band genovese dei Buio Pesto si potrà ascoltare invece in Piazza Ughetto a Riva Ligure. Infine la musica dei Beatles inonderà il ‘Giardin du Prevostu’ di Badalucco con il concerto ‘The Beatles Live Again’ a cura della band ‘The BeatBox’.

Fabrizio Fontana, Marco Zecca, Gianluca Impastato e Maurizio Lastrico sono i 4 comici che intratterranno il pubblico con i loro show. Fontana, alias Capitan Ventura, si esibirà questa sera a Diano Marina. Il cabarettista Marco Zecca è di scena questa sera a San Bartolomeo al Mare, mentre domani, stessa location, sarà la volta di Gianluca Impastato. Il giorno di ferragosto in Piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia l’attore comico Maurizio Lastrico propone lo spettacolo ‘Lasciate ogni menata voi che entrate’.



Per quanto riguarda gli spettacoli teatrali segnaliamo a Badalucco questa sera la commedia brillante in due atti dal titolo ‘Mi a son che ti sai che mi a son’. Mentre per la rassegna ‘RespiriAMO TEatro’, è in programma a Lucinasco, sempre stasera, lo spettacolo di e con Elio Berti e Luisa vassallo ‘Clownerentola’.

C’è spazio anche per lo shopping più sfrenato con le numerose iniziative messe in campo da varie associazioni: a Sanremo, oggi e domani, ci sono i ‘Saldi di Gioia’ con negozi aperti sino a tarda sera nelle vie e piazze del centro. Domani a Bordighera l’appuntamento è con la Giornata Commerciale del Ribasso. Si tratta di una manifestazione commerciale nel centro cittadino, con la partecipazione dei commercianti. Sempre domani a Diano Marina l’appuntamento è con ‘DianAffari 2022’, una giornata commerciale nel centro cittadino con numerose attività collaterali.

Per chiudere in bellezza la giornata di ferragosto tutti a Sanremo sul Porto Vecchio per assistere allo spettacolo pirotecnico ‘I fuochi dell’Assunta’ (22.30 circa) che ritornano dopo lo stop di due anni a causa della pandemia. Uno spettacolo che regalerà emozioni e un pizzico di magia ai cittadini e turisti. Per onor di cronaca ricordiamo che anche ad Arma si terrà uno spettacolo di fuochi d’artificio in Piazza Ughetto alla vigilia di ferragosto (22.15 circa).

Dalle 20, sulla spiaggia di Camporosso Mare 'Beach Party' e 'Beach Food' carne alla brace e paella