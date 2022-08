Dolcedo: domenica scorsa la premiazione del concorso di poesia dialettale 'Bellissimi versi'

Organizzata dall’associazione ‘Amici di Bellissimi’, si è svolta domenica scorsa nella piccola ma attivissima frazione di Dolcedo, la premiazione del concorso di poesia dialettale ‘Bellissimi versi’ giunto alla tredicesima edizione.

Quest’anno tra la lettura di una poesia e l’altra si sono esibiti i ragazzi dell’ISAH di Imperia, diretti dal maestro Adriano Strangis. Istanti di sana allegria si sono inzuppati di lacrime di commozione ed empatia per la forza delle loro voci e la tenerezza dei loro sguardi. Così la poesia dei versi si è dilatata nello spazio e nel tempo su note musicali, rendendo ancora una volta l’evento un momento magico ed unico. Le poesie partecipanti sono state 25 sul tema “I nostri fiori”.

1ª classificata: ‘Un pòstu du cheu’ in dialetto di Laigueglia di Francesca Alciatore

2ª classificata: ‘E sciue de flora’ in dialetto di Laigueglia di Anna Maria Giannetti

3ª classificata: ‘Ina pecina rösa russa’ in dialetto de La Mortola di Roberto Rovelli

Premio Giuria popolare: ‘Ùn segnalibbro d’amô’ in dialetto di Varazze di Mario Traversi

Sono stati assegnati inoltre tre premi relativi a tre menzioni speciali a:

- Carlo Enrica con la poesia “Sciure in ta nötte” in dialetto di Sanremo;

- Mauro Maccario con la poesia “E coburg de mia maire” in dialetto di Soldano;

- Corrado Parodi con la poesia “Someggiansa” in dialetto genovese