Bordighera: è morto stanotte a 78 anni Gabriele Vagnetti, il ricordo della città alta con Giancarlo Pignatta

E’ morto stanotte a Bordighera, all’età di 78 anni, Gabriele Vagnetti conosciutissimo contadino che ogni settimana scendeva a vendere i suoi prodotti nella città alta.

“Ci piace ricordarlo così – ne scrive Giancarlo Pignatta – visto che il suo era diventato per noi un appuntamento consueto. Il mercoledì ed il venerdì, quando aveva raccolto nella sua ‘Campagna Amica’ i prodotti a Km 0, veniva ad offrirceli dalla sua postazione sul Capo. ‘Piténe ancù mesu chilu cuscì ti me i levi; dai che te tratu ben!’, amava arringare i suoi avventori, alcuni dei quali amavano andarlo a trovare nelle sue serre in via degli Inglesi. Bonario e simpaticone aveva una parola per tutti, anche per i ‘bagnanti’ che timidamente si avvicinavano incuriositi a quei prodotti, preoccupati per quello che potevano costare. E lui pronto a rassicurarli: ‘Guardi che è tutta roba della mia campagna e non costa certo più della bottega’.

“Quando scendeva (bia degli Inglesi è per la strada del Sasso) dopo aver allestito il suo punto vendita sul Capo – termina Pignatta - veniva in piazza da Sandro a fare colazione e ad iniziare la giornata con ricordi e battute per tutti quelli che passavano vicino al suo tavolino. Lo abbiamo lasciato cosi ieri mattina; stamane quel tavolino era vuoto. Addio Gabriele, che la terra almeno adesso ti sia leggera, che quella che hai lavorato per tutta la vita era bassa e sempre troppo dura!”