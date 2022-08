Bordighera: troppe imbarcazioni vicine alla riva al 'Giunchetto' e manca il rispetto delle normative

“Il piacere di usufruire di una delle ultime rimaste spiagge libere quale il ‘Giunchetto’, viene sistematicamente rovinato da maleducati diportisti che in violazione delle norme di navigazione e del rispetto per il prossimo , ancorano i loro ‘vascelli’ ben dentro il limite dei 200 metri dalla riva. Oggi, 15 agosto, noi miseri bagnanti dovevamo sopportare la vicinanza dei barchini (e non solo) a circa 50 metri”.

Sono le parole di un nostro lettore, che lamenta l’eccessiva vicinanza dei diportisti dalla costa tra Ospedaletti e Bordighera. “Spesso gli incauti – prosegue - si esibiscono in manovre in slalom tra le barche già ormeggiate per poter guadagnare i spazi liberi ‘in prima fila’ a ridosso della spiaggia, trovando un ulteriore handicap inopportuno quelle teste di bagnanti che galleggiano proprio nello spazio d'ormeggio adocchiato quando erano ancora in planata. Il povero bagnante oltre a sopportare la puzza di benzina incombusta che si stratifica sul pelo dell'acqua, di sopportare l'odore del diesel combusto dei generatori delle barche più grandi (per avere il piacere delle bibite fresche del frigo, l'aria condizionata come in albergo e l'uso dei fornelli elettrici per preparare le prelibatezze esclusive dello yacht), deve bagnarsi in acqua in mezzo alle chiazze di gasolio provenienti dalle sentine zozze delle barche mal gestite e come se non bastasse, a mezzogiorno, il bagnante deve fare i conti con gli escrementi solidi o altro accompagnati da strisciate di carta igienica sporca che vien galleggiano a riva. Se il diportista possiede un gabinetto a bordo, il risultato è una bella schiumarola marroncina galleggiante fuori, se invece l'incivile è un morto di fame senza water a bordo, il prodotto finale sono dei wurstel degni di un selfie con la/o neo puerpera/o. Spesso da riva si nota che gli occupanti dei natanti, a un certo punto della giornata, non hanno più piacere di bagnarsi nelle acque cristalline della baia del Giunchetto. Io credo che sia l'effetto del tipico rumore del maceratore WC che riecheggiano, riflettendo tra gli scafi il loro rumore tritatore che segnala che il rif bordigotto non è più immacolato”.

“La cosa che mi addolora di tutta questa situazione – termina - è il fine giornata, quando la flotta leva l'ancora per non mancare lo spritz serale al porto, la battigia si riempie di alghe di posidonia viva. Strappata dalle ancore dei battelli dei barbari. Uno vero scempio che si ripete ogni giorno di tutte le estati liguri. Spero che chi è investito di diritto, ponga un argine e metta un po’ di ordine affinché cessino gli abusi”.