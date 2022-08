Sanremo: confermata nonostante le elezioni politiche per il 25 settembre la 'Challenge Sanremo 2022'

In seguito alla convocazione delle elezioni politiche per domenica 25 settembre, il Comitato Organizzatore si è prontamente messo in moto per assicurarsi che fossero garantiti tutti i servizi, la sicurezza e il regolare svolgimento delle competizioni a Sanremo e in tutti i comuni e i territori attraversati.

La risposta è finalmente arrivata: la gara 'regina' su distanza media si svolgerà, come pianificato, domenica 25 settembre, mentre sabato 24 ci saranno le gare di triathlon sprint e di triathlon giovani mentre il weekend si aprirà venerdì 23 settembre con lo Swimrun.

Daniele Moraglia, presidente del Comitato Organizzatore di Challenge Sanremo, racconta, nella massima trasparenza, che cosa ha affrontato assieme a tutto il suo staff nelle concitate settimane che hanno portato verso questa positiva notizia: “Essere organizzatori di eventi sportivi è uno dei lavori più difficili del mondo. Tanto dipende da te, ma non tutto. E questo non tutto è incontrollabile. Ad esempio, si pensi a quanto sia influente il meteo per gli sport outdoor. Oppure immaginate che il 21 luglio, il Premier in carica Mario Draghi si dimetta improvvisamente e vengano fissate le elezioni per il 25 settembre, proprio in quel 25 settembre durante il quale si dovrebbe concludere il weekend della prima edizione del Challenge Sanremo con lo svolgimento della gara più attesa, quella sulla media distanza. Panico: avremo o no tutti i permessi necessari? Mi mobilito in prima persona per chiamare il Sindaco del Comune di Sanremo che prontamente mi tranquillizza e, assieme all’Assessore al Turismo, si fa portavoce delle nostre istanze con la Questura. Successivamente mi confronto con il Comandante della Polizia Municipale che, assieme ad uno dei due Vicecomandante, mi dice in maniera molto diretta: 'Beh, la Serie A non si ferma quindi noi ci siamo'. Poi inizia il giro di comunicazioni ai Sindaci dei Comuni interessati dal percorso di gara e tutti si mostrano disponibili a confermare la manifestazione perché è bella, perché è importante, perché molti atleti Pro combatteranno per scrivere per la prima volta il proprio nome nell'albo d'oro di Challenge Sanremo e per conquistare la qualificazione a The Championship (la finale mondiale del circuito Challenge Family) così come molti appassionati Age Group, di cui tantissimi stranieri, che si sono iscritti all'evento con largo anticipo e hanno già prenotato un lungo soggiorno nella Provincia di Imperia. Perché, obiettivamente, non possiamo perdere questa occasione".

"Annullare o rimandare - termina Moraglia - eccetto casi estremi, non rientra nel mio vocabolario: oltre a questo concetto, condivido con tutto il mio staff l'estremo rispetto per ogni iscritto ai nostri eventi, per chi lavora alla gara da tanto tempo, per chi ha creduto in noi sostenendoci sin dal primo minuto, per tutte quelle realtà commerciali e imprenditoriali che lavorano al nostro fianco e fanno rete con noi per favorire una positiva ricaduta economica sulla città e su tutto il territorio. Grazie a tutti coloro che renderanno possibile tutto questo, a partire dalle Istituzioni, fino ad arrivare ad ogni più sottile ingranaggio di questa entusiasmante macchina chiamata Challenge Sanremo”.