Sanremo: turismo alle stelle in questo mese di agosto ma pochi camper, dove sono? Eccoli (Foto)

Turismo che supera i livelli degli anni precedenti al Covid e città piena di turisti. Così si presenta Sanremo in questi primi giorni di agosto e lo farà, secondo le previsioni, anche per tutto il mese clou dell’estate.

Un dato in controtendenza è quello dei camper. Solitamente molto ‘invasivi’, in questa torrida estate sono massicciamente presenti solo nei camping regolari mentre non sono in sosta nelle solite zone considerate ‘off limits’ e solitamente vietate.

Nessuna casa viaggiante è infatti sulla classica stradina sul mare, particolarmente ambita dai camperisti, dietro il campo di atletica leggera e a picco sul mare, a Pian di Poma. In compenso alcuni camperisti si sono ‘appropriati’ dello spiazzo creato tra i campi da calcio e la ciclabile.

Obiettivamente un luogo dove non danno assolutamente fastidio e dove posso parcheggiare tranquillamente la loro ‘casa’ temporanea, dalla quale si spostano per andare in spiaggia o a fare qualche escursione. Anche nel resto della città non troviamo quest’anno il classico parcheggio ‘selvaggio’ dei camper se si esclude qualche caso estemporaneo.

Tutto questo in attesa dell’area che dovrà essere costruita sempre a Pian di Poma, a ridosso del palazzetto dello sport. Vedremo se la situazione rimarrà tale o se, avvicinandoci al Ferragosto tenderà a peggiorare con l’arrivo di nuovi camper alla ricerca di luoghi dove stazionarie.