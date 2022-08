Sanremo: gli eventi di ferragosto al Bay Club, un lunghissimo weekend di appuntamenti da non perdere

Il Bay Club di Sanremo in occasione della settimana più calda dell’estate propone una serie di eventi per non perdere neanche un secondo di festa e divertimento.

La discoteca sull’acqua venerdì prossimo dalle 23:30 presenta 'Noxe' in collaborazione con Latin Addict, organizzazione numero uno in Francia che da quasi 10 anni propone uno dei migliori Reggaeton Show in Europa e coopera con i più importanti guest del settore tra cui Daddy Yankee, Chris Brown, Ozuna e Nicky Jam e molti altri. Una serata esplosiva dal sapore di musica latina, divertimento, sensualità e seduzione. Un’occasione unica per scatenarsi in pista nella più travolgente festa dell’estate sanremese con la migliore musica reggaeton, hip hop e RnB del momento.

Sabato 'Bay Music Saturday' dalle 23:30. Il format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle.

Domenica dalle 20, per celebrare la vigilia di Ferragosto va in scena “That’s Amore Celebration” lo storico appuntamento del Bay in versione XXL, l’occasione perfetta per cenare affacciati sull’acqua godendo del meraviglioso spettacolo pirotecnico. Una cena a buffet con numerose “isole del gusto” tra le quali perdersi in degustazioni non stop fino al calar del sole, accompagnate dalle migliori hit anni ‘80 per poi proseguire con gli anni ‘90 e 2000. A seguire la celebre fiaccolata di apertura che accompagna l'introduzione della musica commerciale, dando il via alle danze accompagnati da effetti speciali e spettacolo per tutta la notte. Sarà un party grandioso, unico e inimitabile per raddoppiare i festeggiamenti, tra show cooking, performer, allestimenti a tema e musica fino a notte fonda.

L’imperdibile evento “Ferragosto Night” si svolgerà Lunedì 15 agosto, il tradizionale appuntamento di Ferragosto a Sanremo, un party nel quale si balla in riva al mare con le migliori hit del momento fino a tarda notte per trascorrere insieme la più calda serata estiva, tra cocktail, champagne, grandiosi allestimenti a tema e molto altro ancora.

Mercoledì 17 ospita “Dj Matrix” una one night speciale per riascoltare i successi dance del passato e del presente. Dalla “Tipica ragazza italiana” a “Voglio tornare negli anni 90”, la carriera di Dj Matrix è costellata di successi che hanno fatto ballare due generazioni. Una notte di divertimento allo stato puro ballando e cantando fino a squarciagola.

Sarà possibile prenotare un tavolo in tutti gli eventi per trascorrere un lungo weekend di grandi appuntamenti al Bay Club. Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Bay Club | Corso Trento-Trieste 12 | 18038 Sanremo (IM)

