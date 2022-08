Riva Ligure: questa sera in piazza Ughetto, va in scena la commedia dialettale ‘Chelu Meschin’

Questa sera a Riva Ligure alle 21.30 in Piazza Ughetto per le manifestazioni organizzate dall'assessorato al turismo e manifestazioni sarà la volta della commedia dialettale, in scena ‘Chelu Meschin’, interpretata dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo con la direzione della professoressa Blangetti.La storiaLa moglie e la figlia del BACICIN, per scoprire dove il padre ha nascosto la grossa vincita del totocalcio, si rivolgono ad un medium e organizzano una seduta spiritica. Ed infatti il BACICIN appare, ma purtroppo non è il padre, ma un altro BACICIN. Terminata la seduta, tuttavia, il fantasma non ne vuol sapere di andarsene e la condizione per partire è piuttosto complessa e impraticabile.