Il libro Guido Donati ‘Di lui…solo più una medaglia?’ presentato a Dolceacqua e a Sanremo

Dopo il Salone del Libro di Torino, Guido Donati, con il romanzo storico ‘Di lui…solo più una medaglia?’ approda a Dolceacqua e a Sanremo con la sua iniziativa a fini umanitari, in quanto i diritti di autore saranno interamente devoluti all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona, Unità del Pancreas, dove è stato recentemente operato di tumore.



L’appuntamento di Dolceacqua è fissato per mercoledì prossimo pressi i Giardinetti della sala Polivalente alle ore 18.30, mentre a Sanremo sarà il Museo Civico in piazza Nota ad ospitare l’evento alle ore 21.00.