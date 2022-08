Dolceacqua: questa sera, concerto della Banda musicale cittadina in piazza Mauto

Puntuale come ogni anno la banda musicale di Dolceacqua si esibirà in concerto oggi 8 agosto alle ore 21,15 in piazza Mauro a Dolceacqua. Magistralmente diretta da Giuliano Raimondo e presieduta da Andrea Gastaldi, con un organico completamente rinnovato, proporrà al pubblico brani tratti da colonne sonore di celebri films, composizioni moderne e naturalmente non mancheranno trascrizioni del miglior repertorio bandistico. Un appuntamento da non perdere assolutamente.