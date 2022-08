Tradizione, fuochi d'artificio e voglia di normalità nella ritrovata Festa del Mare di Riva Ligure, Giuffra "Viatico per il clou degli eventi fino al Villaregia Air Show" (Foto e video)

Per il sindaco Giuffra questo momento lancia Riva Ligure verso un periodo turistico intenso. Tante le presenze già registrate nella cittadina, come testimonia la folla che ha preso parte all'evento ma all'orizzonte anche molte altre manifestazioni. In questa serata anche l'occasione per ricordare e lanciare il Villaregia Air Show, lo spettacolo delle Frecce Tricolori che sfrecceranno nel cielo tra Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, il 2 ottobre.



Per i Çinque Feüghi, invece, uno sguardo al 2023. Il prossimo anno l'associazione festeggerà i 50 anni dalla fondazione e si pensa già a una Festa del Mare 'più in grande' capace di rendere omaggio all'importante traguardo raggiunto.