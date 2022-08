Sanremo: dopo i lavori dei mesi scorsi e il rientro degli alunni, alla 'Pascoli' tornano anche 11 seggi elettorali

Per le prossime elezioni politiche alcuni seggi elettorali torneranno all’Istituto scolastico ‘Giovanni Pascoli’ di corso Cavallotti.

La decisione è stata presa, nei giorni scorsi, dalla Giunta comunale in funzione dei lavori di eseguiti nei mesi scorsi all’interno del plesso che, tra l’altro hanno consentito il ritorno nelle loro classi agli studenti dopo un periodo nei container di corso Trento Trieste.

Oltre al trasferimento della scuola, per consentire gli interventi per la vulnerabilità statica e sismica di alcune zone della storica struttura matuziana, erano stati spostati anche 11 sezioni elettorali (le n° 1, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 56) all’interno del Liceo Cassini.

Ora l’Istituto Pascoli, già plesso elettorale, è nuovamente agibile in quanto sono stati effettuati tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza dello stabile e risulta quindi adeguato ad accogliere le sezioni che erano state trasferite. Il 25 settembre, quindi, in occasione delle elezioni politiche gi elettori torneranno alla ‘Pascoli’.