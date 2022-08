Ventimiglia: manifestazione di protesta al mercato per l'assassinio di Alika Ogorchukwu, l’uomo ucciso a Civitanova Marche

Alcune associazioni del territorio hanno approfittato del mercato del venerdì di Ventimiglia, per protestare contro l'assassinio di Alika Ogorchukwu, l’uomo ucciso a Civitanova Marche.

“Il razzismo perfetto – sostengono i manifestanti - è il potere di un uomo bianco che senza alcuna remora mette brutalmente fine alla vita di un uomo nero, con disabilità motorie, in pieno spazio pubblico. Davanti a decine di altri occhi bianchi, lo priva della possibilità di stare in piedi, appropriandosi della sua stampella, per poi colpirlo con quella e approfittare infine a mani nude del potere che il razzismo strutturale gli ha conferito”.

“In nome di Alika Ogorchukwu – terminano - morto di ‘normalità bianca’ in Italia, invitiamo tutti i sindaci d'Italia dichiarare per il giorno dei suoi funerali il lutto cittadino. Con lo spirito di chi il mondo ha bisogno di cambiarlo davvero, non per moda ma per sopravvivenza”.