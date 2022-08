Sanremo: ieri pomeriggio agli Angeli la messa in ricordo dell'avvocato Spigarelli morto 7 anni fa

Ieri, alla Parrocchia di Santa Maria degli Angeli in Sanremo, gli amici ed ex compagni di Liceo Classico dell'Avvocato Fabrizio Spigarelli (deceduto nel 2015) hanno fatto celebrare una Santa Messa in suo suffragio ed in suffragio della sua mamma Gianna che l'ha 'raggiunto in cielo' la scorsa settimana.

La celebrazione ha visto la partecipazione musicale della violinista professoressa Cristina Silvestro e del maestro Davide Tepasso, che di Spigarelli è stato compagno di scuola ed accompagnatore all'organo in diverse occasioni, quando, da ragazzi, animavano spesso le liturgie solenni nella chiesa sanremese officiata dai Padri Cappuccini. Durante la Messa in suffragio di Gianna e Fabrizio Spigarelli sono state presentate tre prime esecuzioni assolute di composizioni di Tepasso. Molto intensa e commovente l'interpretazione della solista.