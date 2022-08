Sanremo: a San Costanzo è tutto pronto per la seconda serata di Rock in the Casbah (video)

Dopo le emozioni nel ricordo di Amedeo Grisi, questa sera Rock in the Casbah porta avanti la sua 23ª edizione in una serata che ci poterà in un viaggio a cavallo di generi e generazioni.

Sul palco di piazza San Costanzo salirà Graziano Romani, noto per aver fondato i Rocking Chairs e per la lunga carriera solista. La sua è stata definita da Paolo Vites come “la miglior voce rock italiana, degna di uno shouter del profondo sud degli States con la pelle nera”.

Nella lunga serata di San Costanzo ci saranno anche il rapper ponentino Alex Antonov, Gei, e le band I Lupi e The Wavers 51 con il loro progetto dedicato a Bowie, The Cure e alla new wave anni '80 in generale.