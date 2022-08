L’omaggio di Sanremo alla memoria di Amedeo Grisi, sabato prossimo una targa all’ex chiesa di Santa Brigida

Una targa in memoria di Amedeo Grisi, amato e apprezzato compositore e chitarrista sanremese scomparso lo scorso anno dopo una lunga e coraggiosa lotta contro la Sla.

E’ l’omaggio che il sindaco Alberto Biancheri e l’amministrazione comunale dedicano all’artista all’ex chiesa di Santa Brigida, ovvero nel luogo dove si esibì nel 2018 in un duetto con Claudio Baglioni, all’epoca direttore artistico del Festival della Canzone Italiana.

La targa verrà apposta sabato prossimo alle 21, in occasione dell'ultima serata di “Rock in the Casbah”, la manifestazione che onora la memoria dell'artista sanremese con appuntamenti dedicati.

“Abbiamo voluto rendere omaggio ad un grande artista e un grande uomo – dichiara il sindaco Biancheri – in un luogo dove si è svolto un duetto spontaneo ed emozionante, che ricorderemo per tanto tempo. Amedeo Grisi è stato un raffinato cantautore, che ci ha lasciato ricordi molto belli”.